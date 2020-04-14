Коронавирус Ученые заявили о препарате, который "обманывает" коронавирус

2020-04-14 19:30 171

Канадские исследователи из Университета Альберты пришли к выводу, что противовирусный препарат ремдесивир эффективно останавливает репликацию коронавируса.

Об этом сообщается в The Journal of Biological Chemistry.

Ремдесивир — противовирусный препарат класса ингибиторов РНК-зависимой РНК-полимеразы (полимеразой такого типа пользуется вирус SARS-CoV-2). Препарат был разработан в 2015 году специалистами из Исследовательского института инфекционных заболеваний армии США.

Препарат активно использовался во время эпидемии лихорадки Эбола в 2018 году и был признан безопасным.

Ученые полагают, что ремдесивир "обманывает" вирус, имитируя его строительные белки.

Коронавирусные полимеразы легко ввести в заблуждение, поэтому вирус вскоре утрачивает способность размножаться.

Ключевая особенность ремдесивира — его высокая селективность (биохимическая избирательность). В этом плане он более эффективен, чем трифосфатные формы таких антивирусных препаратов, как софосбувир, фавипиравир и рибавирин.

По мнению авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что ремдесивир можно классифицировать как "противовирусное средство прямого действия". Этот факт вселяет уверенность в перспективности клинических исследований ремдесивира, которые сейчас проходят сразу в нескольких странах.

При этом ученые предупреждают, что позитивные результаты, полученные в лаборатории, не могут быть использованы для прогнозирования результатов у людей.

"Нужно набраться терпения и дождаться завершения клинических исследований на людях", — отмечают исследователи.

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