Коронавирус Цены рванут вверх: украинцев предупредили о новом подорожании, к чему быть готовым

2020-04-14 20:00 354
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Международный валютный фонд относительно падения экономики Украины в 2020 году

Интересно, что этот прогноз оказался оптимистичнее, чем ожидания Кабинета министров Украины.

Так, МВФ прогнозирует, что среднегодовая инфляция – то есть повышение общего уровня цен на услуги и товары – за текущий год фонд составит 4,5%, в 2021 – в 7,2%. При этом украинское правительство повысило прогноз инфляции в 2020 году с 5,6% до 11,6%.

Падение экономики в Украине МВФ прогнозирует на уровне 7,7%. В следующем году прогнозируется рост украинской экономики на 3,6%.

По оценкам МВФ, безработица составит 10,1% в этом году, а в следующем – 9,3%.

В обновленном прогнозе Кабмине говорится, что уровень безработицы в Украине составит 9,4% уже в этом году, среднемесячная заработная плата работников "грязными" – 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата (с учетом инфляции) по сравнению с прошлогодним показателем снизится на 4,5%.

По ожиданиям Фонда, дефицит текущего счета платежного баланса ожидается на уровне 2% в текущем году, в следующем – уже 2,4%.

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