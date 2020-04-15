Мир Трамп обвинил ВОЗ в пандемии и приказал прекратить финансирование

2020-04-15 10:42 198
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Президент США приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за неспособности пресечь эпидемию коронавируса на начальной стадии, когда болезнь распространялась только в Китае.

"ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", - заявил Дональд Трамп  на пресс-конференции в Белом доме.

Он уже поручил своей администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Трамп усматривает вину ВОЗ в том, что она была слишком снисходительна к Китаю впервые дни пандемии и не ввела запрет на поездки в эту страну. Более того, президент США считает, что организация способствовала китайской "дезинформации" о вирусе, в результате которой число смертей было большим, чем могло бы быть в ином случае.

Решение главы американского Белого дома вызвало осуждение со стороны президента Американской медицинской ассоциации д-ра Патриса Харриса. Он назвал такую меру "опасным шагом в ложном направлении, который не облегчит победу над COVID-19". Доктор Харрис призвал Трампа изменить свое мнение.

Напомним, Штаты являются крупнейшим донором организации. В 2019 году их взнос составил более 400 млн. долл. — это примерно 15% бюджета ВОЗ.

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