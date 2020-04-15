Коронавирус В США рекордно возросло число смертей от COVID-19 - лидирует Нью-Йорк

2020-04-15 11:40 153
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Число умерших от коронавируса в США приближается к 26 тысячам, увеличившись за сутки на 2129 человек, что стало новым антирекордом, сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

По данным на сегодня в Штатах зарегистрировали более 608 458 случаев заражения, скончались 25 992 человека.

Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке − там умерли 7905 человек.

Сегодня смерти от коронавируса зафиксированы уже во всех штатах США. Американские власти скорректировали прогноз смертности от коронавируса. На данный момент они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.

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В США рекордно возросло число смертей от COVID-19 - лидирует Нью-Йорк 2020-04-15 11:40 153

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