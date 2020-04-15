Коронавирус Какие смертельно опасные осложнения дает COVID-19 - МОЗ раскрыл правду

2020-04-15 12:41 96
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%.

Больше всего летальных случаев COVID-19 зафиксировано среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составила:

  1. - сердечно-сосудистые − 74%
  2. - совмещенные заболевания − 29%
  3. - сахарный диабет − 22%
  4. - заболевания легких − 9%
  5. - новообразования − 8%
  6. - заболевания почек − 7%

Восемь человек из числа умерших ездили за границу за последние две недели до появления клинических симптомов, и только в одном случае был подтвержден тесный контакт с зараженным коронавирусом. Среди скончавшихся семь медицинских работников, указали в ЦОЗ.

Средняя длительность от начала появления симптомов заболевания до смерти − 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели позитивный результат лобораторного исследования методом ПЛР.

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