Коронавирус Названы новые сроки весеннего призыва

2020-04-15 16:30 129
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В связи с карантином из-за пандемии коронавируса весенний призыв отсрочили на два месяца.

Правительство на заседании в среду, 15 апреля, изменило сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2020 году.

Согласно решению, весенний призыв переносится с апреля-мая на май-июль.

"Внести изменения в распоряжение Кабинета министров Украины от 26 февраля 2020 г. №179 Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в уитни-июне 2020 года, заменив в названии и тексте распоряжения, названии дополнений в 1 и 2 к нему слова "апреле-июне" словами "мае-июле", - говорится в распоряжении.

Весенний призыв должен был пройти в апреле-июне. В армию должны призвать почти 16,5 тысяч человек.

Ранее о переносе весеннего призыва заявили в Минобороны. Также решение поддержал президент Владимир Зеленский.

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