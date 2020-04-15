Коронавирус Границы откроют в последнюю очередь. Евросоюз объяснил, как будет выходить с карантина

2020-04-15 17:00 57
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ЕС намерен постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.

Об этом говорится в совместном предложении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Руководители ЕС объясняют, что закрытие границ уже не может быть ключевой мерой для сдерживания эпидемии.

"Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект", - констатирует документ.

"Меры по сдерживанию (эпидемии), а также их постепенное ослабление, влияет не только на здравоохранение, но также на производственные цепочки и на национальные и трансграничные транспортные системы, которые необходимы для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг", - констатируют президенты ЕК и Евросовета.

Поэтому они считают необходимым взять на вооружение "поэтапный подход к открытию внутренних и внешних границ, результатом которого должно быть восстановление нормального функционирования Шенгенской зоны".

В документе нет ни даты или указаний относительно времени, однако в Брюсселе объясняют, что быстрого восстановления Шенгена не будет. "Открытие границ - это вопрос долгосрочный", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду совместное предложение в пресс-центре ЕК.

Как известно, ранее Еврокомиссия предлагала продлить ограничения на въезд иностранцев в ЕС до 15 мая, однако из новых заявлений следует, что этот срок может быть продлен.

На первом этапе должны быть постепенно открыты внутренние границы ЕС, в зависимости от эпидемической ситуации в каждой стране.

"Ограничения на границах должны сниматься координированным образом. Если мы не будем действовать согласованно, мы можем получить новую вспышку (заболеваемости)", - пояснила президент ЕК.

Уже после этого ожидается снятие ограничений для государств за пределами ЕС, включая Украину.

"Открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе, это решение должно принимать во внимание распространение вируса за пределами ЕС", - говорится в официальном коммуникации президентов ЕК и Евросовета.

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