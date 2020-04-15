Коронавирус Коронавирус будет бушевать не один год: ученые ужаснули заявлением

2020-04-15 19:00 195
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Ученые Гарвардского университета прогнозируют сезонные вспышки заражения коронавирусом до 2024 года. Социальное дистанцирование придется соблюдать до 2022 года.

О результатах исследований сообщает Newsweek.

В Медицинской школе Т.Х. Чана в Гарвардском университете провели анализ сценариев развития ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ученые просчитали, как повлияют на будущие вспышки болезни различные условия, среди которых - появление краткосрочного (на один год) или долгосрочного иммунитета у зараженных людей.

Зимняя вспышка болезни, которую предвидят после нынешней весенней, по мнению исследователей, будет "самой тяжелой" и потенциально может перегрузить медицинскую систему.

"Мы прогнозируем, что будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2 в зимнее время, вероятно, начнется после первой тяжелой пандемической волны. Дополнительные меры вмешательства, включая расширение возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят обретение коллективного иммунитета. Даже в случае очевидного уничтожения, надзор за SARS-CoV-2 нужно сохранить, поскольку вспышка заражения будет возможной до 2024 года", - говорится в опубликованном отчете.

Чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, аналитики Гарвардской школы здравоохранения предполагают, что социальное дистанцирование (карантин) придется продолжить или вводить с перерывами до 2022 года.

Ученые подчеркнули, что, судя по опыту противодействия коронавирусу в Китае, Италии и США, вспышка заболевания может вывести из строя системы здравоохранения даже тех стран, у которых достаточно ресурсов.

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