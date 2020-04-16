Украина Пожар в Чернобыльском лесу - какой радиационный фон в Киеве и области

2020-04-16 08:43 225
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В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на сегодня спасатели продолжают тушить очаги тления на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С помощью инженерной техники в зоне создали 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, в том числе два вертолета.

"По состоянию на 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.

При этом радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

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