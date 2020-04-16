Коронавирус В Минздраве признались, как делят и выдают клиникам лекарства от COVID-19

2020-04-17 12:16 195

Распределение препаратов для лечения коронавируса по регионам происходит по определенным условиям.

"Все лекарственные средства, утвержденные протоколом МОЗ по лечению этой болезни, все они как только поставляются, то сразу распределяются по регионам. Это распределение делается в зависимости от количества заболеваний коронавирусом. Во-вторых, это происходит в зависимости от количества населения, которое живет в том или ином регионе ", - , сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве создан соответствующий резерв, который дополнительно поставляется тому или иному региону в случае необходимости.

Министр также сообщил о договоренности провести новый телемост с китайскими медиками.

"Наша задача - чтобы к этому телемосту, обмену опытом были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах", - заявил министр.

Кроме того, Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций анестезиологов и реаниматологов из разных больниц.

"Мы вчера в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают в определенных для борьбы с коронавирусом больницах. Вчера присоединились 100 медучреждений. В ближайшие дни присоединятся остальные. Для нас важно, чтобы у анестезиологов и реаниматологов была возможность онлайн-консультаций с коллегами", - сказал он.

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