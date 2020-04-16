Коронавирус Как распознать коронавирус - первые признаки COVID-19 и отличия от гриппа

2020-04-17 22:12 594
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В материалах, подготовленных МОЗ для граждан и размещенных на сайте Центра общественного здоровья указали, что первым признаком заражения коронавирусом может быть сильный насморк. А вот в случае с гриппом, нос в первые два-три дня остается сухим. И лишь потом насморк может появиться в виде осложнения.  А вот при обыкновенной простуде из носа сразу же бьет фонтан.

 

Далее, по данным МОЗ, в списке симптомов COVID-19 следует повышение температуры и сухой кашель. При этом нет расстройства желудка, диареи и тп.

В ВОЗ уверены, что первым симптомом заражения коронавирусом следует считать именно высокую температуру и озноб. У большинства инфицированных наблюдается резкое повышение температуры до 38 градусов и лихорадка. 

Заболевшие коронавирусом часто просыпаются ночью в бессознательном состоянии и не могут понять, что с ними происходит. Представитель ВОЗ добавила, что о таких симптомах говорили 90% заболевших COVID-19.

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Коронавирус

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