Украина Вступает в силу «огненный» закон, из украинцев вытрясут десятки тысяч гривен: что известно

2020-04-16 16:47 132
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В Украине вступает в силу закон об увеличении штрафов за поджог сухостоя в 18 раз

Новые штрафы начнут действовать с 17 апреля. Его уже опубликовали в издании "Голос Украины".

За загрязнение воздуха вредными для человека и природы веществами штраф будет от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов, что составит от 30,6 тысяч до 61,2 тысяч гривен. Возможно или ограничение свободы на срок до трех лет. 

А за выжигание сухостоя штраф будет составлять от 180 до 360 необлагаемых минимумов, что составит от 3600 до 6120 гривен, для физических лиц. Для должностных лиц он будет от 1260 до 1800 минимумов (21,4 - 30,6 тыс. грн.).

За поджог леса, травы и другой растительности за пределами города штраф может составить от 91,8 тысячи гривен до 153 тысяч гривен. 

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха.

На фоне масштабных пожаров, в частности в Чернобыле, власти решили сделать жестче наказания за поджог травы в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которые предусматривает более жесткие штрафы за нарушения. Об этом сообщают в Офисе Президента.

«Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков», - уточняется в сообщении ОП.

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