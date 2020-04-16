Коронавирус Путин объявил об отмене парада 9 мая

2020-04-16 22:00 294
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Риски, связанные с эпидемией коронавируса, еще чрезвычайно высоки, поэтому подготовка к параду вестись не будет, объяснил Владимир Путин.

В этом году в России парад Победы не состоится 9 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал президент страны Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ в четверг, 16 апреля.

"До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", – заявил Путин и добавил, что "для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас".

"Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", – отметил Путин.

Он заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк" будут проведены в этом году после того, как россияне "заставят отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня". Российский президент пообещал, что парад пройдет в этом году.

Накануне в России три ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

По последним данным, в России зарегистрированы почти 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерли 232 человека. Главным очагом пандемии в стране стала Москва – более 16 тысяч заболевших.

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