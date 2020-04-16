Украина фото Чернобыльская гарь на улицах Киева и Киевской области. Власти просят не выходить из дома и пить много воды

2020-04-16 23:14 297

Киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения. Сейчас там вновь возобновились пожары, которые раздувает пылевая буря.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. В столице наблюдается задымленность. Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер", - указано в сообщении.

Представители киевской администрации просят жителей столицы не покидать свои дома, пить больше жидкости, поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха и, в случае необходимости открытия окон, завешивать форточку влажным куском ткани.

"Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - добавили в КГГА.

Ситуация, по данным Air Visual, начала в Киеве резко ухудшаться примерно с 16:00. И к темноте выросла до угрожающего уровня.

Правда, как следует из карты, не везде индекс столь высок. На Левом берегу ситуация полегче. А хуже всего - индекс 343 - в районе Голосеево.

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