Коронавирус Все семь гоночных команд Formula-1 начали выпуск аппаратов для ИВЛ

2020-04-17 10:42 207

Британская система здравоохранения получит от новосозданного консорциума 10 тысяч приборов для тяжелых больных коронавирусом.

В условиях пандемии коронавируса аппараты для искусственной вентиляции легких стали большим дефицитом. Из-за нехватки такого оборудования власти многих стран обращаются с просьбой к различным компаниям, никак не связанным с медициной, переориентировать часть своих производственных мощностей на выпуск аппаратов для ИВЛ.

Основатель Tesla Илон Маск объявил о планах начать производство медицинской техники на заводах компании в США. Также о намерениях делать приборы для вентиляции легких заявили представители General Motors и Dyson. А в Британии нехватку аппаратов для ИВЛ готовится восполнить целый консорциум. В него входят аэрокосмические компании BAE Systems и Airbus, автомобильный гигант Ford и сразу семь гоночных команд Formula-1.

Участники консорциума скоординируют свои промышленные мощности для изготовления аппаратов ParaPAC Plus, разработанных компанией Smiths Group. Это легкие портативные устройства, которые используются не только в Великобритании, но и во всем мире.

Британское правительство заказало участникам объединения 10 тысяч аппаратов ИВЛ. Общая потребность медицинской системы государства в таких аппаратах составляет около 30 тысяч штук. Сейчас для британских пациентов доступны около 8000 этих приборов, еще столько же в ближайшие недели пришлют иностранные компании.

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