Мир План Трампа: США будут выводить из карантина в три этапа

2020-04-17 15:33 186

Президент США представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.

"Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов", − заявил Дональд Трамп.

По его словам, власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.

План Трампа состоит из трех этапов:

Первая фаза предусматривает соблюдение социальной дистанции в парках, зонах отдыха и магазинах, а также запрещает собрания более десяти человек. По-прежнему ограничиваются путешествия, остаются закрытыми школы. Работодатели по возможности сохраняют удаленный рабочий режим. Могут проводиться плановые операции.

Согласно второй фазе, находящиеся в зоне риска граждане остаются дома, членам их семей следует воздержаться от возвращения на работу. Разрешаются поездки, не связанные с первой необходимостью, рекомендуется сохранять удаленный режим работы. Могут открываться школы и лагеря. Бары смогут работать при наличии свободного пространства для посетителей.

В третьей фазе уязвимые группы населения могут возобновить общественную активность при соблюдении социальной дистанции. Разрешается посещение домов престарелых и госпиталей.

Трамп также заявил, что число новых случаев заражения коронавирусном не регистрировалось за последние семь дней на 30% территории США. По его словам, благодаря принятию заблаговременных и масштабных мер, Штаты предотвратили трагедию здравоохранения.

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