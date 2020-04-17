Коронавирус От коронавирусной инфекции уже вылечились более полумиллиона человек

2020-04-17 13:41 81

В мире зафиксированы 2 183 583 случая коронавируса по состоянию на утро 17 апреля.

По данным Woldometer, от инфекции уже вылечились 552 735 человек, при этом летальных случаев зарегистрировано 146 855. Таким образом все еще болеет 1 483 991 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных в мире по-прежнему находится в США - там выявлено 678 144 случаев болезни. Сегодня там зафиксировали 574 новых случая и 24 новых смерти (всего 34 641 смерть).

В Испании количество зарегистрированных случаев составляет 184 948, а в Италии 168 941.

Напомним, что ранее деятельность ВОЗ поддержали более 20 стран мира. Международные организации играют важную роль во время пандемии COVID-19, заявили главы МИД 23 стран на фоне решения США остановить финансирование ВОЗ. Также сообщалось, что в Европе продлили карантинные меры. В Британии карантин продлили на три недели. В Португалии чрезвычайное положение продлили до 2 мая, а в Румынии - до 14 мая.

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