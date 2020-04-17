Коронавирус Штрафы за разведение огня в Украине взлетели до 153 тысяч гривен

2020-04-17 16:28 162

В Украине сегодня начал действовать закон № 556-ІХ, который существенно повышает размеры штрафов за загрязнение воздуха, уничтожение флоры и фауны, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и выжигание сухой растительности.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 600 грн до 61 200 грн или лишение свободы сроком до 3 лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 грн до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц - от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн.

Если это привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади - штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 15 тыс. 300 грн до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц.

Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн.

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