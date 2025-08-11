Політика МЗС жорстко відповіло на заяву прем’єра Словаччини Фіцо, який порівняв Україну з "травою"

2025-08-11 13:32

У МЗС України різко розкритикувало висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті майбутнього саміту лідерів США та росії Дональда Трампа і путіна.

Напередодні, коментуючи саміт лідерів США і рф, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та путін - найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава - в даному випадку, Україна", - висловився він.

У МЗС засудили подібну риторику, зазначили, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення рф, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", - заявили в МЗС України.

У відомстві додали, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

"Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - прокоментували в МЗС.