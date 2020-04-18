Коронавирус В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19

2020-04-18 01:02 252

В США проходят клинические испытания препарата remdesivir в борьбе с коронавирусом. Исследователи говорят о предварительных хороших показателях.

Отмечается, что пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство, быстро поправились. Большинство из них за считанные дни смогли выписаться из больницы и уйти домой. У каждого из них были острые респираторные симптомы и высокая температура. Но менее чем за неделю их выписали.

"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались", - сказала инфекционист доктор Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, которая возглавляет клинические испытания препарата.

На попытки журналистов получить больше деталей об эффекте лекарства, в университете ответили, что дадут комментарии, когда официальные результаты исследований будут готовы.

Ранее Национальный институт здравоохранения США начал испытания нескольких препаратов, которые потенциально могут помочь бороться с COVID-19. Remdesivir среди них. Препарат разработала компания Gilead Sciences. Его испытывали против эболы, но не очень успешно. Однако, ряд исследований на животных обнаружил, что лекарства могут быть эффективными в борьбе с похожими на COVID-19 коронавирусами, в частности с SARS и MERS. В феврале ВОЗ сообщила, что remdesivir потенциально может помочь бороться с нынешней пандемией.

"Большинство наших пациентов были тяжелыми. И большинство из них через 6 дней пошли домой. Это говорит нам, что продолжительность терапии не должна быть на уровне 10 дней", - сказала Маллен.

Однако, клинические испытания не включали контрольную группу. Издание поясняет, что в контрольной группе аналогичные пациенты не получают определенный препарат. Это позволяет врачам понять, насколько эффективны лекарства, которые они испытывают.