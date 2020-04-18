Коронавирус В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19

2020-04-18 01:02 252
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В США проходят клинические испытания препарата remdesivir в борьбе с коронавирусом. Исследователи говорят о предварительных хороших показателях.

Отмечается, что пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство, быстро поправились. Большинство из них за считанные дни смогли выписаться из больницы и уйти домой. У каждого из них были острые респираторные симптомы и высокая температура. Но менее чем за неделю их выписали.

"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались", - сказала инфекционист доктор Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, которая возглавляет клинические испытания препарата.

На попытки журналистов получить больше деталей об эффекте лекарства, в университете ответили, что дадут комментарии, когда официальные результаты исследований будут готовы.

Ранее Национальный институт здравоохранения США начал испытания нескольких препаратов, которые потенциально могут помочь бороться с COVID-19. Remdesivir среди них. Препарат разработала компания Gilead Sciences. Его испытывали против эболы, но не очень успешно. Однако, ряд исследований на животных обнаружил, что лекарства могут быть эффективными в борьбе с похожими на COVID-19 коронавирусами, в частности с SARS и MERS. В феврале ВОЗ сообщила, что remdesivir потенциально может помочь бороться с нынешней пандемией.

"Большинство наших пациентов были тяжелыми. И большинство из них через 6 дней пошли домой. Это говорит нам, что продолжительность терапии не должна быть на уровне 10 дней", - сказала Маллен.

Однако, клинические испытания не включали контрольную группу. Издание поясняет, что в контрольной группе аналогичные пациенты не получают определенный препарат. Это позволяет врачам понять, насколько эффективны лекарства, которые они испытывают.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз на Пасху - что будет с погодой на праздничных выходных

2020-04-17 17:32 363

План Трампа: США будут выводить из карантина в три этапа

2020-04-17 15:33 522

В США сделали невероятное открытие: COVID-19 не вызывает пневмонию, это все железо и гемоглобин

2020-04-17 11:04 96858

фото Чернобыльская гарь в Киеве: просят не выходить из дома и много пить

2020-04-16 23:14 930

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19

2020-04-18 01:02 252

Как распознать коронавирус - первые признаки COVID-19 и отличия от гриппа

2020-04-17 22:12 771

Выпущено мобильное приложение, которое поможет избегать зараженных COVID-19

2020-04-17 21:36 420

Выпущен первый простой тест на COVID-19 - провериться можно даже дома

2020-04-17 19:29 522
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19 2020-04-18 01:02 252
Как распознать коронавирус - первые признаки COVID-19 и отличия от гриппа 2020-04-17 22:12 771
Выпущено мобильное приложение, которое поможет избегать зараженных COVID-19 2020-04-17 21:36 420
Выпущен первый простой тест на COVID-19 - провериться можно даже дома 2020-04-17 19:29 522

Лента

01:02 В США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19
22:12 Как распознать коронавирус - первые признаки COVID-19 и отличия от гриппа
21:36 Выпущено мобильное приложение, которое поможет избегать зараженных COVID-19
20:31 Простой способ обезопасить деньги на карте - мошенники такого не ожидают
19:29 Выпущен первый простой тест на COVID-19 - провериться можно даже дома
видео 18:34 КИНО ДЛЯ КАРАНТИНА: ФИЛЬМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
КАРТА 17:32 Прогноз на Пасху - что будет с погодой на праздничных выходных
16:28 Штрафы за разведение огня в Украине взлетели до 153 тысяч гривен
15:33 План Трампа: США будут выводить из карантина в три этапа
видео 14:45 Эти мотоциклы казались приколом, но уже стали реальностью