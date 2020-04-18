Коронавирус В Киево-Печерской Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек

2020-04-18 11:30 216
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Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что за сутки коронавирусом в Киево-Печерской Лавре заболели 26 украинцев. Днем ранее коронавирусом там заразилось семь человек

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 18 апреля, в столице Украины подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом, из них - 6 медиков.

Ранее сообщалось, что Киево-Печерскую Лавру уже закрыли на карантин из-за коронавируса. Несмотря на это, там продолжают работать магазины, а бездомные просят милостыню.

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