Коронавирус В Днепре на 17 000 грн оштрафован священник, причащавший прихожан из одной ложки

2020-04-18 12:00 162
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Священника, в Днепре причащавшего прихожан из одной ложки на Вербное воскресенье, оштрафовали на 17 000 гривень

В Днепре на 17 000 гривень оштрафовали священника УПЦ Московского патриархата, который, игнорируя введенные в стране карантинные ограничения, 12 апреля, в Вербное воскресенье, причащал сотни верующих из одной ложки. После этого возле входа в его церковь муниципальные службы перекопали дорогу. Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает hromadske.

Он отметил, что если священник в третий раз нарушит требования карантина, ему грозит уголовная ответственность.

"Сейчас этот батюшка бегает по домам и расклеивает объявления, что в храме Пасха отменена незаконно и планирует завтра организовать какое-то сборище со своими прихожанами возле одного из супермаркетов. Но думаю, как только они соберутся, то будут моментально нами выловлены, на них выпишут админпротоколы и каждый из них заплатит штраф в 17 000 гривень", - отметил заместитель.

Он добавил, что закрытие церквей для прихожан в городе поддержали почти все настоятели храмов.

1 апреля мэр Днепра Борис Филатов предупредил, что может отключить воду, свет и перекопать дороги церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху.

15 апреля в Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей, на Вербное воскресенье, причащали одной ложкой 300 человек.

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