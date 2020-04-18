Коронавирус В МВД предупредили о вспышке коронавируса после Пасхи

2020-04-19 00:02 261

Согласно информации Нацполиции, в 2019 году в пасхальных религиозных обрядах поучаствовало 7,5 млн человек.

Как рассказал глава Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, даже в том случае, если в храмы на Пасху отправится всего 10% от прошлогоднего числа прихожан, Украина столкнется с еще одной вспышкой инфицирования коронавирусом.

Для того, чтобы этого е случилось, власти проводят переговоры с Советами церквей и призывают их рекомендовать украинцам оставаться дома на Пасху. По словам Шевченко, на Пасху около храмов будут нести дежурство около 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Он должны будут проводить с гражданами разъяснительную работу для того, чтобы граждане придерживались мер безопасности и соблюдали друг от друга безопасную дистанцию. Шевченко привел слова главы Национальной полиции Игоря Клименко, который указал, что в случае, если профилактическая работа не возымеет эффекта, правоохранители будут применять более жесткие меры в виде административного наказания.

МВД в очередной раз призывает украинцев не выходить из дома.

По словам главы Департамента коммуникации МВД, с начала действия карантина в Украине, сотрудники Нацполиции составили около 7 тысяч протоколов об административном правонарушении. Среди граждан, по отношению к которым составлены протоколы, говорит Шевченко, есть и священнослужители.

Он также указал, что в соответствии с указом главы МВД, все полицейские, которые будут нести службу у храмов, обеспечены средствами индивидуальной защиты на несколько дней вперед. Шевченко напомнил, что Киево-Печерская лавра закрыта для посещений.

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