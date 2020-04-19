Украина Дышать в Киеве опасно для жизни: данные по загрязнению воздуха

2020-04-19 01:03 222
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По состоянию на вечер субботы (23:20 по Киеву), 18 апреля, столица Украины занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом. Таковы данные мирового сервиса по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 255 единиц. Индекс воздуха в столице Украины отмечен синим цветом. Иначе говоря, атмосфера с таким уровнем загрязнения "опасна для жизни", поясняют организаторы сервиса.

На втором месте находится Шеньян (КНР) со 171 единицей загрязнения, а на третьем - Джакарта (Индонезия) - 165 единиц.

Напомним, что проблемы с воздухом в Киеве начались уже три дня назад. Мэр Киева Виталий Кличко утром в пятницу, 17 апреля, поехал с инспекцией в зону отчуждения вблизи Чернобыля, где последние две недели боролись с пожарами. По его словам, открытого огня нет, но пожарные продолжают ликвидировать тление подстилки, которое наблюдается на отдельных участках. Что касается радиационного фона, по словам Кличко, он находится в пределах нормы.

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