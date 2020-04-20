Коронавирус Чехия намерена полностью закрыть свои границы на год

2020-04-20 12:45 279
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Закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии еще год, заявил президент Чехии Милош Земан. 

“Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии”, - заявил Земан в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

По словам чешского лидера, граждане страны могут потратить это время на поездки по стране и любование ее красотами.

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Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек накануне сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну со Словакией и Австрией.

В стране с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. В Чехии на данный момент выявлен 6 701 заразившийся. Жертвами пандемии стали 186 жителей республики. От заболевания, вызываемого вирусом, вылечились 1 298 граждан.

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