Коронавирус Украинцам массово урезали выплаты, размер субсидий изменился: кто попал под удар

2020-04-20 19:00 96
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Украинцы стали меньше получать средств в виде субсидии для оплаты коммуналки

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, в марте 2020 года получили субсидии для оплаты коммунальных услуг около 3,34 млн украинцев, а средний размер льготы составил 1 тысячу.

В Минсоцполитики добавили, что в марте за льготами на оплату ЖКУ обратились 148,9 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 85,1 тыс. домохозяйствам.

«Общая сумма расходов на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла: в марте 2019 года – около 6,1 млрд грн, в марте 2020 – около 3 млрд грн», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что средний размер назначенной от государства субсидии на одно домохозяйство в марте 2020 года если сравнивать с мартом прошлого года уменьшился в 1,5 раза – с 1500 до 1000 гривен.

«Согласно заявкам о потребности в средствах на выплату субсидий и льгот за март 2020 года, поданным региональными органами социальной защиты населения, в марте текущего года средний размер предоставленной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил около 1 тыс. гривен”, – добавили в пресс-службе профильного министерства.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оплатить коммуналку с льготой. В частности, этой возможностью смогут воспользоваться жители Киева.

Специальное предложение состояло в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%.

Но на время ограничительных мер такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.

 "Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", – сказано в сообщении.
 
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