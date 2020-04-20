Коронавирус Почаев закрывают на въезд и выезд

2020-04-20 21:30 57
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В районной администрации объявили город карантинной зоной и закрыли въезд и выезд.

Город Почаев в Тернопольской области, где расположена Почаевская лавра, со вторника, 21 апреля, закроют на въезд и выезд. Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой РГА Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.

"Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.

Также на его странице указано, что за предыдущие сутки официально в Кременецком районе подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19, в Почаеве - 13.

Напомним, что медики подозревают в Почаевской лавре вспышку COVID-19, но не имеют возможности проверить из-за отказа духовенства. Сообщалось, что что заболевший священник из хора Почаевской лавры является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает в Шумской больнице, где на прошлой неделе были заражены более 20 человек.

А в Пасхальную ночь в Почаевской лавре зафиксировали крупное нарушение карантина духовенством. Сегодня стало известно, что полиция возбудила уголовное дело.

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