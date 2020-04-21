Коронавирус В ВОЗ сделали опасное открытие - что будет с иммунитетом тех, кто переболел COVID

2020-04-22 08:12 174
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Как сообщает Guardian, надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом определенная часть населения, напрасны, заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов.

Порядка 3% населения планеты имеют антитела, показывающие, что они переболели COVID-19. Однако, эти антитела не гарантируют наличие иммунитета от инфекции.

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"Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета", - добавил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Исследование, проведенное в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, Стэнфордским университетом и опубликованное без экспертной оценки, показало, что этим вирусом было заражено в 50–85 раз больше людей, чем показывали официальные данные.

"Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения", - резюмировала Керхов.

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