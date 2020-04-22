Коронавирус Смягчения карантина в Украине может не быть - появилась веская причина

2020-04-22 09:43 1587

Министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что правительство может продлить карантин в нынешних условиях из-за массовых пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах. Об этом Немчинов заявил в эфире Hromadske.

На вопрос журналистов, возможно ли, что из-за массовых пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах карантин могут не смягчить, Немчинов ответил следующее:

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите на статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкую область, где действительно такие прецеденты были".

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Также министр вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав будет инициировать продление карантина до 12 мая, однако ограничительные меры могут смягчить.

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