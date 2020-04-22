Украина Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены

2020-04-22 11:40 261
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За время карантина без работы остались около двух миллионов украинцев. 

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - рассказал в интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период карантина украинцам будут предлагать работус оплатой до 8 тысяч гривен.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Ключевой сферой он назвал общественный транспорт и пассажирские перевозки. Также на период карантина ограничены туризм, общественное питание, сфера бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами. 

Кроме того, Шмыгаль рассказал о плане запуска общественного транспорта.

Так, в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом - межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают", - сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет "точно не до 11 мая".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях

2020-04-22 13:42 18

Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах

2020-04-22 12:41 120

В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты

2020-04-22 12:14 186

Смягчения карантина в Украине может не быть - появилась веская причина

2020-04-22 09:43 1590

Еще новости в разделе "Украина"

Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены

2020-04-22 11:40 261

В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов

2020-04-21 17:30 585

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели

2020-04-21 10:39 567

Чего украинцам ждать от Covid-19 после Пасхи - в МОЗ дали четкий ответ

2020-04-21 09:12 717
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены 2020-04-22 11:40 261
В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов 2020-04-21 17:30 585
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели 2020-04-21 10:39 567
Чего украинцам ждать от Covid-19 после Пасхи - в МОЗ дали четкий ответ 2020-04-21 09:12 717

Лента

13:42 Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях
13:15 В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди
12:41 Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах
12:14 В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты
11:40 Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены
11:13 Коронавирус невозможно создать в лаборатории - ВОЗ подыграл Китаю
10:38 Что происходит с долларом и евро - неожиданный курс на сегодня
10:33 Немецкие вирусологи раскрыли неожиданную особенность коронавируса COVID-19 - это изменит все
09:43 Смягчения карантина в Украине может не быть - появилась веская причина
09:10 От чего на самом деле спас карантин - Минздрав раскрыл суровую правду