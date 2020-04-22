Украина Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены

2020-04-22 11:40 261

За время карантина без работы остались около двух миллионов украинцев.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - рассказал в интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период карантина украинцам будут предлагать работус оплатой до 8 тысяч гривен.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

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Ключевой сферой он назвал общественный транспорт и пассажирские перевозки. Также на период карантина ограничены туризм, общественное питание, сфера бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о плане запуска общественного транспорта.

Так, в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом - межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают", - сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет "точно не до 11 мая".

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