Лучшим способом не заразиться коронавирусом сегодня считается соблюдение карантина. Проще говоря, сидеть дома безопаснее всего.
А победить скуку помогут простые развлечения, которые в эпоху смартфонов и прочих гаджетов мы немного подзабыли из-за виртуальных игр.
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Итак, представляем подборку лучших фокусов и трюков, которые по силам любому.
20 небанальных способов удивить своих близких - секреты фокусов
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