фото-видео видео Секреты лучших фокусов и трюков, которые легко освоить дома + бонус

2020-04-22 15:45 171

Лучшим способом не заразиться коронавирусом сегодня считается соблюдение карантина. Проще говоря, сидеть дома безопаснее всего.

А победить скуку помогут простые развлечения, которые в эпоху смартфонов и прочих гаджетов мы немного подзабыли из-за виртуальных игр.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Итак, представляем подборку лучших фокусов и трюков, которые по силам любому.

20 небанальных способов удивить своих близких - секреты фокусов

Лучшие фокусы для детей

Бонус: Десятка Простых эффектных фокусов для начинающих иллюзионистов

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что сразу же удаляют из Соцсетей