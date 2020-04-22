фото-видео видео Секреты лучших фокусов и трюков, которые легко освоить дома + бонус

2020-04-22 15:45 171
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Лучшим способом не заразиться коронавирусом сегодня считается соблюдение карантина. Проще говоря, сидеть дома безопаснее всего.

А победить скуку помогут простые развлечения, которые в эпоху смартфонов и прочих гаджетов мы немного подзабыли из-за виртуальных игр.

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Итак, представляем подборку лучших фокусов и трюков, которые по силам любому. 

20 небанальных способов удивить своих близких - секреты фокусов

Лучшие фокусы для детей

Бонус: Десятка Простых эффектных фокусов для начинающих иллюзионистов

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фото-видео

видео Секреты лучших фокусов и трюков, которые легко освоить дома + бонус 2020-04-22 15:45 171
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