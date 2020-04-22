Коронавирус Германия начинает тестировать на людях вакцину от коронавируса

2020-04-22 17:00 126
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Немецкая компания Biontech из города Майнц получила разрешение на испытания

Немецкая компания Biontech из города Майнц получила разрешение на проведение первых клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Германии. Об этом сообщил Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха на своем сайте.

"Кандидат на вакцину от биотехнологической компании Biontech представляет собой так называемую РНК-вакцину, которая содержит генетическую информацию для конструирования белка-шипа SARS-CoV-2 (связывается с рецептором клетки-хозяина, благодаря чему вирус и проникает в организм) или его частей в форме рибонуклеиновой кислоты (РНК)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках первой части клинического испытания 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет получат один из нескольких слегка модифицированных прототипов препарата, после чего за ними будут наблюдать. После этого стартует второй этап тестирования, во время которого в испытаниях примут участие люди из групп риска по коронавирусу.

В случае с РНК-вакциной генетическая информация для создания безвредного патогенного компонента вводится путем инъекции в мышцу. РНК добавляют в некоторые клетки тела привитого человека. Эти клетки организма используют генетическую информацию из РНК для конструирования возбудителя", - рассказали ученые.

Компоненты патогена, которые вырабатываются у вакцинированных людей, не являются инфекционными и не вызывают каких-либо заболеваний. "Наша иммунная система распознает чужеродный патогенный компонент и рассматривает клетки, которые создали этот патогенный компонент, как, предположительно, инфицированные. Организм создает защитный иммунный ответ против патогена, который в случае заражения предотвращает инфекцию или, по крайней мере, смягчает течение заболевания", - объяснили исследователи.

Как сообщали представители ВОЗ, ученые разработали уже 67 прототипов вакцины. В середине марта о старте испытаний вакцины от Covid-19 на людях сообщили специалисты из США, а сотрудники медицинского факультета Университета Питтсбурга разработали вакцину PittCoVacc — препарат доставляется внутрь при помощи крошечного пластыря с массивом микроигл.

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