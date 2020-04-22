Коронавирус Ученые обнаружили коронавирус в слезах

2020-04-22 19:00 213

Глаза могут стать источником передачи вируса, а анализы слизистой глаза оказались более точными.

В Национальном институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани обнаружили коронавирус в слезах инфицированной женщины. Об этом сообщается в исследованиях, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine.

Обнаружить следы COVID-19 помогла 65-летняя итальянка, вернувшаяся в конце января из Уханя. Спустя три дня после госпитализации у нее появился конъюнктивит, и медики взяли мазок из слизистой оболочки глаза.

Оказалось, что в слезах содержится вирусная РНК. Кроме того следы коронавируса остались в слезной жидкости в течение трех недель. За это время количество вирусных частиц уменьшалось.

Также специалисты отметили, что тесты слизистой оболочки глаза могут давать положительный результат на коронавирус, даже когда мазок из носоглотки дает отрицательный результат.

Данное открытие доказывает, что глаза могут оказаться потенциальным источником передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что ученые нашли первую существенную мутацию коронавируса.

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