Украина Выплаты молодым учителям приостановлены из-за изменений в бюджете - МОН

2020-04-22 20:30 156
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В Украине приостановлена выплата молодым учителям из-за внесения изменений в бюджет. Об этом во время видеообращение заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"В соответствии с изменениями, которые были внесены в бюджет, выплаты молодым учителям на 2020 год приостановлены", - отметила она.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров планировал выплатить учителям со стажем менее 10 лет единовременную выплату в 21 тысячу гривен.

Также сообщалось, что урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.

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