Коронавирус Число зараженных COVID-19 превысило 2,6 млн - лидируют США, Испания и Италия

2020-04-23 09:38 267

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире за сутки выросло на 6 241 и достигло 183 441 человек.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, 23 апреля в мире насчитывается 2 628 929 случаев заражения коронавирусом.

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США – 842 629 (46 784 умерли), Испании – 208 389 (21 717), Италии – 187 327 (25 085), Франции – 157 135 (21 373), Германии – 150 648 (5 315), Великобритании – 134 638 (18 151).

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Во всем мире вылечились от коронавирусной инфекции более 713 тысяч человек. Больше всего выздоровевших в Германии 103 300, Испании – 85 915, Китае – 77 911 и США – 76 601.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.

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