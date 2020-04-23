Мир Трамп в бешенстве - на орбите обнаружен новый иранский спутник

2020-04-23 11:40 186
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Военные США обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный 22 апреля. 

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта − спутник Нур (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты Касед (номер 45530) от космического пуска из Ирана", − сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС страны.

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Запуск иранского спутника также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Мы в данный момент знаем об Иране больше, чем они сами. <...> Мы знаем все об этом (запуске). Мы следили за ним. Мы знали, что он готовился. Мы следили за ним самым пристальным образом", − отметил американский лидер на брифинге в Белом доме.

"Они (Иран) говорили, что это (запуск спутника) нужно для телевидения. Неужели кто-то действительно этому поверит?", − добавил Трамп.

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