Коронавирус Госдеп США признал, что не может определить источник происхождения COVID-19

2020-04-23 12:41 126
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Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. 

"Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавирус. <...> Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан", − заявила глава ведомства и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

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По ее словам, власти США не знают, где находится "нулевой пациент" коронавируса.

"Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <...>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это.

Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <...> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории - таких данных у нас пока нет", − добавила помощник главы Госдепа.

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