Эпидемия под Киевом: в Вишневом подтвердились диагнозы на Covid-19

Киевский областной лабораторный центр Минздрава завершил тестирование на коронавирус у жителей общежития в городе Вишневое на улице Образования, 5 в Вишневом. COVID-19 нашли у 78 из 224 проверенных человек, сообщает Киевская облгосадминистрация в четверг, 23 апреля.
Указано, что среди заболевших – 16 детей младше 17 лет. Госпитализированы трое жителей общежития, остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.
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Также от коронавируса умерли двое работников общежития.
Накануне Нацгвардия и полиция оцепили общежитие в Вишневом, в котором зафиксирована массовая вспышка коронавируса.
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