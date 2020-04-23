Коронавирус Деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат

2020-04-23 17:00 231
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Причиной заморозки выплат стали недавние изменения в государственный бюджет

Речь о приостановке единоразового пособия молодым учителям на 2020 год. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время онлайн-конференции.

"В соответствии с изменениями, который были внесены в бюджет, выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена", - заявила и.о. министра.

Отметим, в начале марта Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс педагогам со стажем до 10 лет, они должны были получить выплату в размере 21 тыс. 20 грн.

Ранее в Минобразовании рассказали, что будет с окончанием учебного года и когда ждать каникул.

Мандзий объявила, что дети будут учиться до 1 июля. При этом дистанционное обучение продлится до конца мая. Оценка за семестр будет выставляться по результатам оценивания до 12 марта, а также за период дистанционного обучения после введения карантина. 

Дата, которая касается Внешнего независимого оценивания, пока неизвестна, хотя и.о. министра заверила, что тестирование будет точно в 2020 году.

Подготовлено два сценария проведения ВНО. Если ограничения отменят в начале июня, то тесты можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай другую правду о карантине и коронавирусе

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине

2020-04-23 17:30 165

ТОП новых фильмов про вирусы, зомби, эпидемии, инфекции и выживание

2020-04-23 09:12 312

Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях

2020-04-22 13:42 759

В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты

2020-04-22 12:14 2073

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19 - премьер

2020-04-23 19:00 27

Пурпурные пятна. Медики обнаружили новый симптом коронавируса

2020-04-23 18:30 126

Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине

2020-04-23 17:30 165

Деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат

2020-04-23 17:00 231
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19 - премьер 2020-04-23 19:00 27
Пурпурные пятна. Медики обнаружили новый симптом коронавируса 2020-04-23 18:30 126
Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине 2020-04-23 17:30 165
Деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат 2020-04-23 17:00 231

Лента

19:00 Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19 - премьер
18:30 Пурпурные пятна. Медики обнаружили новый симптом коронавируса
18:00 Будут "сюрпризы": синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам на выходные
17:30 Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине
17:00 Деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат
16:30 В Киеве коронавирусом заразились уже более 1000 человек
15:46 Кличко случайно раскрыл данные о массовых нарушениях карантина и штрафах в Киеве
15:14 Украина установила антирекорд по заболеваемости Covid-19 - Минздрав назвал причину
КАРТА 14:41 Карта заражения Киева: наиболее опасным районом стал элитный Печерск
14:15 Fitch понизил рейтинг Украины - что будет с экономикой страны в 2020 году