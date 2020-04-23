Будут "сюрпризы": синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам на выходные

В субботу, 25 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, в пятницу, 24 апреля, существенные осадки маловероятны. Небольшие дожди пройдут только в некоторых областях запада и востока страны. Днем температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
А вот 25 июня на западе, севере, в центральных областях и Харькове ожидаются дожди. В Луганской, Донецкой и южных областях Украины останется сухая погода.
В субботу в Киеве также пройдут дожди, в воскресенье-понедельник будет прохладно, однако со вторника уже ожидается потепление.
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