Коронавирус Пурпурные пятна. Медики обнаружили новый симптом коронавируса

2020-04-23 18:30 135

Американские врачи обнаружили странный симптом Covid-19, который чаще всего возникает при отсутствии других проявлений болезни.

У многих пациентов наблюдаются пурпурные пятна на пальцах рук и ног. Они выглядят, как обычные синяки, однако прикосновение к ним вызывает не только болевые ощущения, но и жжение. Это явление уже получило неофициальное название «Covid-пальцы».

Доктор Эббинг Лаутенбах из Университета Пенсильвании отмечает, что симптом проявлялся чаще у больных детского и молодого возраста. По его мнению, это может быть обусловлено более крепким иммунитетом, по сравнению с другими возрастными группами. Однако точного объяснения возникновению «Covid-пальцев» у доктора нет. Эббинг Лаутенбах предполагает, что пятна возникают либо из-за локализации инфекции на стопах и пальцах, либо из-за свертывания крови в сосудах.

В то же время, доктор Сьюзен Уилкокс, руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса считает, что «Covid-пальцы» — это геморрагический васкулит, асептическое воспаление стенок сосудов при тяжелой инфекции. «Я часто наблюдаю проявления васкулита на пальцах рук и ног, а также на носу при пневмонии, некоторых штаммах гриппа, а также при остром респираторном дистресс-синдроме, поэтому возникновение этого симптома при Covid-19 вполне ожидаемо», — говорит доктор Уилкокс.

Медики отмечают, что темные пятна на пальцах часто были первым проявлением инфицирования SARS-CoV-2. У некоторых пациентов этот симптом так и остался единственным, а еще были случаи, когда тест на коронавирус долгое время показывал отрицательный результат несмотря на наличие «Covid-пальцев». По мнению американских врачей, темные пятна на пальцах должны стать поводом для беспокойства, хотя они и не относятся к основным проявлениям коронавирусной болезни.

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