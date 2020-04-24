Украина видео Пожары в Чернобыльской зоне - почему рыжий лес никак не удается потушить

2020-04-24 14:15 51
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В Украине уже больше недели продолжаются мощные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Подразделения спасателей борются с огнем на территории четырех лесничеств при помощи техники и авиации, сообщает ГосЧС.

В какой-то момент огонь удалось локализовать, однако несколько ветренных дней снова усугубили ситуацию. Из отдельных очагов тления снова вспыхнуло пламя. 

В ГосЧС уверяют, что радиационная обстановка в Киеве и области остается стабильной, мощность дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

При этом столица и пригороды буквально задыхаются в дыму. Особенно это ощущается в ночное время сяток, когда температура воздуха падает, а также в дни, когда ветер меняет направление и приносит в Киев густой едкий смог.

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Сегодня пожары также тушат на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка), где продолжают тлеть пеньки, остатки древесины и торфяник.

Так выглядят пожары на фото, сделанных NASA.

В Житомирской области пожар в лесных массивах Овручского района локализован. Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в Выступовицком и Словечанском лесничествах, где продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Здесь к тушению привлечены 686 человек и 99 единиц техники. Также сообщается, что 23 апреля, вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива. По состоянию на сегодняшнее утро продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. 

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видео Пожары в Чернобыльской зоне - почему рыжий лес никак не удается потушить 2020-04-24 14:15 51
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