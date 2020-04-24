Коронавирус В Украине планируют массовое тестирование граждан на коронавирус

2020-04-24 16:33 195
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В Украине в ближайшее время могут запустить массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу для определения наличия иммунитета к инфекции, заявил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТВ.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", - сказал Ляшко.

По его словам, такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет. Украина будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод.

Пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

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Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений, макромолекул и вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

К достоинствам метода относят: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

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