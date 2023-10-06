ВОЙНА В Украине МОЗ хоче замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності - що зміниться

2023-10-06 12:29

МОЗ хоче замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом презентують законопроект, який змінює всю методологію встановлення інвалідності

"У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан.

Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", — додав міністр

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