Коронавирус Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

2020-04-25 14:00 699

Американские ученые из Университета штата Юта исследовали вопрос возможности передачи коронавируса половым путем.

Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи предположили, что новый штамм коронавируса может иметь сходство с лихорадки Эбола и Зика в способах передачи между людьми. Ученые собрали сперму 34 жителей Китая спустя месяц после их выздоровления от коронавируса.

В образцах спермы следов вируса не обнаружили. Ученые отмечают, что их исследование не доказывает, что SARS-CoV-2 не может проникать в яички. В таком случае вирус не сможет передаваться половым путем, но может нанести вред репродуктивной функции.

Ряд дополнительных исследований показал, что возможность проникновения вируса в тестикулы маловероятна. Исследователи подчеркивают, что их выводы основаны на результатах небольшой выборки, а среди доноров никто не переболел коронавирусом в тяжелой форме.

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