Коронавирус Медики выделили девять новых симптомов коронавируса - список

2020-04-25 00:03 417

Врачи со всего мира продолжают исследовать коронавирус, чтобы уберечь жизни миллионов людей.

Врачи продолжают активное исследование коронавируса, которым уже по всему миру заражены тысячи людей. Напомним, что от этого заболевания пока нет вакцины. Каждая больница предлагает свои методы лечения, которые положительно себя зарекомендовали.

В частности, ученые из США решил более детально исследовать симптомы, которые появляются при заражении коронавирусом. Так, стало известно, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили список симптомов коронавирусной инфекции. Новый список появился на официальном сайте ведомства.

Ранее врачи могли определить коронавирус по трем симптомам. Это кашель, жар и одышка. Теперь список более расширен и дает более исчерпывающую информацию о болезни. Как отмечают исследователи, что эти симптомы могут проявляться в течении 2-14 дней после того, как инфекция попала в организм человека.

Речь идет о таких симптомах как:

тремор;

мышечные боли;

головная боль;

боль в горле;

потеря вкуса и обоняния;

высокая температура;

озноб;

одышка или затрудненное дыхание;

кашель.

Если у человека появились такие симптомы, то ему нужно срочно обращаться за помощью к врачу и не терять времени. Самолечение в таком случае может быть очень опасно, потому что только врач сможет провести специальный тест на коронавирус и точно поставить диагноз. От правильной постановки диагноза зависит и эффективность лечения.

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