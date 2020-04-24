Коронавирус Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе

2020-04-25 00:07 147

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая могли быть осведомлены о новом коронавирусе еще в ноябре 2019 года.

Об этом он сказал в радиоинтервью журналисту Ларри О'Коннору 23 апреля, передает Гордон.

"Первые случаи [заражения коронавирусом] были известны китайскому правительству, возможно, уже в ноябре", – сказал глава Госдепартамента, отметив, что Пекин безусловно был осведомлен о новой инфекции к середине декабря прошлого года. При этом он заявил, что китайские власти "не спешили никого об этом информировать, включая Всемирную организацию здравоохранения".

24 апреля министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения Помпео. "Его замечания не имеют под собой никаких оснований или фактов, они совершенно безрассудны и противоречат консенсусу международного сообщества", – заявил спикер китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан на брифинге.

Он заверил, что Китай незамедлительно поделился с ВОЗ информацией о новом коронавирусе и данными о геноме SARS-CoV-2.

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