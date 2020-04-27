Коронавирус В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе

2020-04-27 08:12 213
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Власти Италии с 4 мая вводят первые послабления карантина в стране. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

При этом в Италии сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами. Исключены праздники и торжества, однако станут возможными поездки для посещения близких и траурные церемонии с участием не более 15 человек при соблюдении дистанции.

Откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности и возобновится работа профессиональных спортивных секций. 

"Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены", − указал премьер.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

С 4 мая возобновится производство и работы на строительных площадках, а также оптовая торговля. Как подчеркнул Конте, все предприятия должны обеспечить нормы безопасности, среди которых дистанция между людьми не менее 1 м. Кроме того, обязательным будет ношение медицинской маски.

По словам премьера, социальное дистанцирование останется главным принципом борьбы с заражением.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая, тогда же будут возобновлены командные тренировки. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работу 1 июня.

Говоря об учреждениях образования Конте заявил, что до конца учебного года их не откроют.

Напомним, карантин с ограничением на передвижение действует в Италии с 10 марта. Число инфицированных в стране превысило 197 тысяч, из которых более 26 тысяч умерли и почти 65 тысяч излечились.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

COVID-19: в Италии число больных падает пятый день

2020-04-26 10:30 777

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить

2020-04-25 15:00 1509

Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина

2020-04-25 12:00 804

В ЦКЗ заявили, что пандемия коронавируса в Евросоюзе пошла на спад

2020-04-24 21:36 801

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе

2020-04-27 08:12 213

В Украине почти полтысячи случаев COVID за сутки

2020-04-26 15:00 774

В Испании заявили, что победили коронавирус

2020-04-26 14:00 3552

У большинства заболевших в общежитии Запорожья коронавирус протекал бессимптомно

2020-04-26 13:30 984
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе 2020-04-27 08:12 213
В Украине почти полтысячи случаев COVID за сутки 2020-04-26 15:00 774
В Испании заявили, что победили коронавирус 2020-04-26 14:00 3552
У большинства заболевших в общежитии Запорожья коронавирус протекал бессимптомно 2020-04-26 13:30 984

Лента

видео 09:40 "Ты знаешь, кто я!" Заместитель Кличко в Киеве напал на патрульных , есть пострадавший
09:14 В Корее заявили, что слухи о смерти Ким Чен Ына сильно преувеличены
08:39 Лечение от COVID-19 в Украине: названа точная стоимость терапии в сутки
08:12 В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе
15:00 В Украине почти полтысячи случаев COVID за сутки
фото + видео 14:30 Вырывал с корнями деревья: на Закарпатье пронесся мощный ураган
14:00 В Испании заявили, что победили коронавирус
13:30 У большинства заболевших в общежитии Запорожья коронавирус протекал бессимптомно
13:00 В мире свыше 200 тысяч жертв коронавируса
12:30 В Минздраве посоветовали не затягивать с обращением к врачу при отравлении из-за смога