Коронавирус В Италии ослабляют карантин: какие запреты снимут, а что оставят в силе

2020-04-27 08:12 213

Власти Италии с 4 мая вводят первые послабления карантина в стране. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

При этом в Италии сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами. Исключены праздники и торжества, однако станут возможными поездки для посещения близких и траурные церемонии с участием не более 15 человек при соблюдении дистанции.

Откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности и возобновится работа профессиональных спортивных секций.

"Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены", − указал премьер.

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С 4 мая возобновится производство и работы на строительных площадках, а также оптовая торговля. Как подчеркнул Конте, все предприятия должны обеспечить нормы безопасности, среди которых дистанция между людьми не менее 1 м. Кроме того, обязательным будет ношение медицинской маски.

По словам премьера, социальное дистанцирование останется главным принципом борьбы с заражением.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая, тогда же будут возобновлены командные тренировки. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работу 1 июня.

Говоря об учреждениях образования Конте заявил, что до конца учебного года их не откроют.

Напомним, карантин с ограничением на передвижение действует в Италии с 10 марта. Число инфицированных в стране превысило 197 тысяч, из которых более 26 тысяч умерли и почти 65 тысяч излечились.

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