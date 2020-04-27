Число зараженных COVID-19 в Украине уже в три раза больше, чем могут принять больницы - ситуация по областям

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 9009 случаев Covid-19. Из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За минувшие сутки зафиксированы 392 новых случая, сообщае Минздрав.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы является максимальной. Сегодня, увы, этот полказатель превышен уже почти в три раза.
Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.
Ситуация с заражением коронавирусом по областям:
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на китайский коронавирус нового типа.
одпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире