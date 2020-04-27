Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине уже в три раза больше, чем могут принять больницы - ситуация по областям

2020-04-27 10:42 759

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 9009 случаев Covid-19. Из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За минувшие сутки зафиксированы 392 новых случая, сообщае Минздрав.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы является максимальной. Сегодня, увы, этот полказатель превышен уже почти в три раза.

Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

Ситуация с заражением коронавирусом по областям:

Винницкая область — 398 случаев

Волынская область — 254 случая

Днепропетровская область — 310 случаев

Донецкая область — 52 случая

Житомирская область — 351 случай

Закарпатская область — 375 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 761 случай

Кировоградская область — 337 случаев

г. Киев — 1220 случаев

Киевская область — 570 случаев

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID - ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ

Львовская область — 358 случаев

Луганская область — 29 случаев

Николаевская область — 115 случаев

Одесская область — 240 случаев

Полтавская область — 173 случая

Ровенская область — 522 случая

Сумская область — 95 случаев

Тернопольская область — 612 случаев

Харьковская область — 196 случаев

Херсонская область — 88 случаев

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1375 случаев

Черкасская область — 267 случаев

Черниговская область — 35 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на китайский коронавирус нового типа.

одпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире