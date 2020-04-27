Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине уже в три раза больше, чем могут принять больницы - ситуация по областям

2020-04-27 10:42 759
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По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 9009 случаев  Covid-19. Из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За минувшие сутки зафиксированы 392 новых случая, сообщае Минздрав.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы является максимальной. Сегодня, увы, этот полказатель превышен уже почти в три раза.

Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

Ситуация с заражением коронавирусом по областям:

  • Винницкая область — 398 случаев
  • Волынская область — 254 случая
  • Днепропетровская область — 310 случаев
  • Донецкая область — 52 случая
  • Житомирская область — 351 случай
  • Закарпатская область — 375 случаев;
  • Запорожская область — 204 случая;
  • Ивано-Франковская область — 761 случай
  • Кировоградская область — 337 случаев
  • г. Киев — 1220 случаев
  • Киевская область — 570 случаев

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  • Львовская область — 358 случаев
  • Луганская область — 29 случаев
  • Николаевская область — 115 случаев
  • Одесская область — 240 случаев
  • Полтавская область — 173 случая
  • Ровенская область — 522 случая
  • Сумская область — 95 случаев
  • Тернопольская область — 612 случаев
  • Харьковская область — 196 случаев
  • Херсонская область — 88 случаев
  • Хмельницкая область — 72 случая;
  • Черновицкая область — 1375 случаев
  • Черкасская область — 267 случаев
  • Черниговская область — 35 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на китайский коронавирус нового типа.

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