Украина Сепаратисты Донбасса переименовали оккупированный Донецк

2020-04-27 11:43 381
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Похоже на оккупированном Донбассе дела обстоят даже хуже, чем можно себе представить. Об этом красноречиво говорит то, что самопровозглашенные власти принялись заниматься переименованиями.

Сепаратисты переименовали временно оккупированный Донецк в Сталино. Такое решение принял "глава" группировки "ДНР" Денис Пушилин, последовав примеру своих "коллег" из ОРДЛО, которые неделю назад изменили название города Луганск на Ворошиловград.

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Контролируемые РФ террористы намерены использовать название Сталино как альтернативное и на время различных памятных мероприятий, "в качестве символа". Правда, как признаются жители города, лучшим символом бы стало возвращение непризнанной территории под контроль официальной украинской власти.

Фактически переименовывать город будут трижды в год, по случаю праздников.

Напомним, Донецк назывался Сталино в 1929-1961 годах. А до 1924 года данный населенный пункт был Юзовкой. Не исключено, что так его будут тоже называть, но тоже по нескольку раз в год.

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Сепаратисты Донбасса переименовали оккупированный Донецк 2020-04-27 11:43 381

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